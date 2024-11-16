شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلتقى حرس الحدود ودياً اليوم استعداداً للإسماعيلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بتروجت ، بقيادة سيد عيد، نظيره حرس الحدود اليوم، السبت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدورى بعد انتهاء الأجندة الدولية.

ويدفع سيد عيد بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى في مباراتى بيراميدز وموردن سبورت في بطولة الدورى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1، من أجل رؤيتهم ومنحهم الفرصة الفترة المقبلة.

وطلب سيد عيد من جهازه الإدارى توفير مباراة ودية أخرى لتجهيز اللاعبين فى فترة التوقف الدولى بشكل قوى لمواصلة الأداء المميز الذى ظهر عليه الفريق حتى الآن فى الدورى.

وتعادل فريق بتروجت مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الأولى، ثم التعادل مع موردن سبورت فى المباراة الثانية، ليجمع الفريق نقطتين وضعهتها فى المركز التاسع من ترتيب دورى nile لكرة القدم.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، المقرر لها الأحد 24 نوفمبر الجارى على استاد الإسماعيلية.