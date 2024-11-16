شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Pokémon TCG Pocket ستتيح لك تبادل البطاقات بدءًا من أوائل العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حققت لعبة Pokémon Trading Card Game Pocket نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها عالميًا في الشهر الماضي ، وقد شارك الفريق الذي يقف وراءها خريطة طريق موجزة لبعض التحديثات القادمة، بما في ذلك القدرة على تداول البطاقات مع أشخاص آخرين.

وفقًا لتحديث من الفريق على منتديات بوكيمون الرسمية، والذى يهدف إلى إضافة ميزة تسمح بتداول بطاقات معينة بدءًا من يناير 2025 ، كما يخطط لتوسيع مجموعة البطاقات التي يمكن تداولها تدريجيًا."، إلا أنه من غير الواضح ما هي البطاقات التي ستكون متاحة للتداول في البداية، ونأمل ألا يستغرق توسيع القائمة وقتًا طويلاً.

وستحصل اللعبة أيضًا على حزم تعزيز جديدة بحلول نهاية هذا العام ، وهناك ميزات جديدة أخرى قيد التطوير بالإضافة إلى التداول، ويقول الفريق إنه سيعلن عن المزيد من التفاصيل "عندما يتم تحديد تواريخ إضافة هذه الميزات".

واعتبارًا من 7 نوفمبر، تم تنزيل لعبة Pokémon TCG Pocket أكثر من 30 مليون مرة، وفي يومي 8 و9 نوفمبر، أفادت التقارير بأن اللعبة حققت أكثر من 5 ملايين دولار من الأرباح اليومية.