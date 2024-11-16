يوفنتوس ينهي عقد بوغبا رغم تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات

الرياص - اسماء السيد - تورينو : انتهت مسيرة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا مع فريقه يوفنتوس، النادي الأكثر تتويجا في كرة القدم الإيطالية، بعد أن أعلن نادي "السيدة العجوز" الجمعة أنه سينهي عقده في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على الرغم من تخفيض عقوبة إيقافه بسبب المنشطات من أربعة أعوام إلى 18 شهرا بعد الاستئناف.

وبات بإمكان بوغبا العودة إلى اللعب في آذار/مارس 2025 بعد أن خفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الشهر الماضي الإيقاف الأولي لمدة أربع سنوات الذي فرضته عليه هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية (نادو) منذ أيلول/سبتمبر 2023، بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون في آب/أغسطس 2023.

لكن يوفنتوس قرر قطع علاقته مع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما والذي تسببت عودته إلى تورينو قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي بسلسلة من المشاكل داخل الملعب وخارجه.

وقال النادي في بيان: "يعلن يوفنتوس تورينو وبول بوغبا أنهما اتفقا على إنهاء عقده اعتبارا من 30 (تشرين الثاني) نوفمبر 2024".

وكان بوغبا أعلن الشهر الماضي أنه "مستعد للتخلي عن المال كي يكون قادرا على اللعب مرة أخرى مع يوفنتوس"، لكن دون أن يلقى طلبه آذانا صاغية من مسؤولي فريق "السيدة العجوز".

ولا يعتبر إعلان يوفنتوس إنهاء عقد بوغبا مفاجئا حيث سبق لكل من المدرب تياغو موتا والمدير الرياضي كريستيانو جونتولي أن أشار مرارًا وتكرارا إلى بوغبا بصيغة الماضي، قائلين إنه "كان لاعبا رائعا".

منذ عودته إلى يوفنتوس (لعب معه في الفترة بين 2012 و2016) في تموز/يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد، لعب بوغبا 12 مباراة فقط (213 دقيقة) مع نادي السيدة العجوز بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

ولعب بوغبا آخر مرة مع يوفنتوس ضد إمبولي في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، قبل فترة وجيزة من إيقافه مؤقتا بسبب الاختبار الإيجابي.

وجاء الاختبار بعد مباراة يوفنتوس الافتتاحية في الدوري للموسم الماضي والتي فاز فيها على أودينيزي 3 0 ولم يلعب فيها بوغبا حتى.