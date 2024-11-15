ترامب يقدم تعهدات بشأن أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعل جيش بلاده "قويا"، كما تعهد بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

خاض ترامب حملته الانتخابية على أساس سياسة خارجية قائمة على مبدأ "أميركا أولا"، وقال في وقت سابق إنه يريد التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو، من دون الخوض في تفاصيل، ووقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وصرّح الرئيس المنتخب، في منتجعه مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا خلال حفل نظمه معهد أميركا أولا للسياسة "يتعين علينا أن نكون مجددا بلدا عظيما بضرائب منخفضة وجيش قوي. سنصلح جيشنا، لقد فعلنا ذلك سابقا. والآن، يتعين علينا أن نفعله مجددا".

وأضاف ترامب "سنعمل على حل (قضية) الشرق الأوسط وسنعمل بجدية شديدة على (حل قضية) روسيا وأوكرانيا. يجب أن يتوقف هذا الأمر".

كما انتقد الإنفاق الأميركي "الكبير" في أفغانستان التي انسحبت منها القوات الأميركية عام 2021 بعد عقدين من القتال.

يمكن أن تؤدي عودة ترامب إلى تغيير مجرى الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، إذ يطرح تساؤلات حول الدعم الأميركي لكييف الذي تبلغ قيمته عشرات مليارات الدولارات، وهو حاسم لدفاعها.

وقال الجمهوري، خلال حملته الانتخابية، إنه يستطيع إنهاء الأزمة خلال ساعات، وأشار إلى أنه سيتحدث مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رشح الرئيس الأميركي المنتخب، الضابط السابق في الحرس الوطني بيت هيغسيث، والمذيع في قناة "فوكس نيوز" لشغل حقيبة الدفاع.

كما كلف الرئيس المنتخب إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بمهمة اقتراح تخفيضات قدرها 2 تريليون دولار من موازنة الحكومة الفدرالية البالغة 7 تريليونات دولار.