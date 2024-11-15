مارتن سكورسيزي يستكشف حياة القديسين في مسلسله الوثائقي "The Saints"

ميرنا وليد - بيروت - يطرح المخرج العالمي مارتن سكورسيزي مسلسله الوثائقي الجديد "The Saints"، الذي يتناول حياة القديسين عبر التاريخ، ابتداءً من 17 تشرين الثاني و حتى 8 كانون الأول، على شبكة Fox، على أن تُعرض الحلقات الأربع الأخيرة في نيسان 2025.



يتناول المسلسل قصص ثمانية قديسين عاشوا في فترات زمنية مختلفة، مستعرضًا نضالهم و تجسيدهم لصفات الإيمان والحب وفقًا لتعاليم الإنجيل، وفي تصريح له، عبّر سكورسيزي عن شغفه الطويل بقصص القديسين، مشيرًا إلى أنها تلهمه بما قدموه من قدوة في مواجهة تحديات حياتهم.