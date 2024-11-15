التقى قائد الجيش اللّبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدّفاع الإسباني الجنرال Teodoro López Calderón، بحضور السّفير الإسباني في ​لبنان​ Jesus Ignacio Santos Aguado، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد، وسبل دعم الجيش في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع رئيس أركان الدفاع الإسباني بسبل دعم الجيش بظل العدوان الإسرائيلي على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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