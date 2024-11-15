"حصان" السير أليكس فيرجسون يتوج بجائزة كأس البحرين الدولية للخيل

القاهرة - سامية سيد - توج حصان السير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد التاريخي الأسبق، بجائزة كأس البحرين الدولية للخيل، للمرة الثانية علي التوالي .

فوز الحصان الذي يحمل اسم "سبيريت دانسر" منح المدرب الاسكتلندي جائزة مالية بلغت قيمتها مليون جنيه استرليني.

فيرغسون صاحب الـ82 عاما اعتزل التدريب بنهاية مشواره مع يونايتد في عام 2013، والذي استمر 27 عاما.

والتقطت عدسات المصورين احتفال فيرجسون بالفوز بعد انتهاء السباق، ووصف فيرجسون هذا اليوم "بالأفضل بالنسبة له في عالم السباقات".

واعترف السير أليكس فيرجسون بأنه تقاعد من تدريب مانشستر يونايتد في 2013، من أجل قضاء المزيد من الوقت مع زوجته الحزينة كاثي، بعد وفاة شقيقتها.

وقال الاسكتلندي صاحب الـ 82 عاما، في بودكاست "ألي سوشيال كلوب": "توفيت شقيقة كاثي في ​​أكتوبر 2012، لذلك في عيد الميلاد قلت لزوجتي انظري، سأعتزل في نهاية الموسم". عرفت من رد فعلها أنها كانت مسرورة لأنها كانت بمفردها. لقد وهبت حياتها لي، وكل شيء لي.