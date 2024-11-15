شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الإسماعيلى يخضعون لعلاج مكثف من أجل اللحاق بمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ثلاثى الإسماعيلى عماد حمدى ومحمد بيومى ومحمد حسن، لعلاج مكثف في مران الدراويش استعدادًا لمواجهة بتروجت في الجولة الثالثة من دورى nile.

ويعانى الثلاثى عماد حمدى ومحمد حسن وبيومى من شد في العضلة الخلفية بدرجات متفاوتة، ويعمل الجهاز الطبي على تجهيزه بشكل سريع من أجل اللحاق بمواجهة بتروجت المقبلة.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء بتروجت فى ثالث جولات مسابقة الدورى الممتاز.

يخوض الفريق وديتين الأولى غدا أمام فايد والثانية أمام زد يوم الأحد فى إطار تحضيرات الفريق لاستكمال مشواره المحلي.

المران اشتمل على تدريبات بدنية قبل أن يشمل على تدريبات خططية مكثفة منها التسديدات بعيدة المدى والكرات العرضية، وخصص الجهاز الفنى بقيادة حمد إبراهيم تدريبات على زيادة الفاعلية الهجومية وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني.

واختتم المران بتقسيمة مطولة على منتصف الملعب تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، وخلال المران تعرض هانى بطرس لاعب الفريق الشاب لشد لم يستطع على أثره استكمال المران.