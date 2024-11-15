كأس ديفيس: ألكاراس يريد أن يمنح نادال لقبا أخيرا

الرياص - اسماء السيد - تورينو : حوَّل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثا عالميا والمهدد بالخروج خالي الوفاض من بطولة "أيه تي بي" الختامية في كرة المضرب في تورينو، اهتمامه على الفور إلى المرحلة النهائية من مسابقة كأس ديفيس المقررة الأسبوع المقبل من 19 الى 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في مدينة ملقة الإسبانية حيث سيودّع مواطنه الأسطورة رافايل نادال الكرة الصفراء.

وقال ألكاراس بعد خسارته أمام الألماني ألكسندر زفيريف 6 7 (5 7) و4 6 في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات مجموعة النجم الأسترالي السابق جون نيوكومب: "ستكون هذه (كأس ديفيس) آخر بطولة لي هذا العام، لكنها بلا شك ستكون واحدة من أكثر البطولات المميزة التي سألعبها في مسيرتي".

وأضاف "إنها البطولة الأخيرة لـ+رافا+، سأكون بجانبه في لحظاته الأخيرة في ملعب كرة المضرب".

وتابع "كارليتوس" الذي أنهكته نزلة البرد لأيام عدة وخسر اثنتين من مبارياته الثلاث في تورينو "إنها كأس ديفيس، اللقب الذي طالما حلمت بالفوز به منذ أن كنت طفلاً، بالنسبة لي ولإسبانيا. هذا العام، لدينا فرصة حقيقية للفوز بها، وسأحاول مساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف".

وختم تصريحه قائلا "إنها مسابقة مهمة بشكل خاص لـ+رافا+، أريد حقا أن يعتزل بلقب أخير، سيكون شيئا قويًا عاطفيا".

وتواجه إسبانيا التي فاز معها نادال بكأس ديفيس خمس مرات (2004، 2008، 2009، 2011، 2019)، هولندا في الدور ربع النهائي ويمكن بعد ذلك أن تواجه ألمانيا أو كندا في نصف النهائي، قبل مباراة نهائية محتملة ضد حاملة اللقب إيطاليا بقيادة يانيك سينر والتي ستلاقي الأرجنتين في ربع النهائي.

ولم يشارك نادال (38 عاما) في المنافسات منذ دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف والتي أقيمت على ملعبه المفضل رولان غاروس.