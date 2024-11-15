الدور النهائي لسلسلة "غراند سلام تراك" لمايكل جونسون في لوس أنجليس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعلن منظمو سلسلة "غراند سلام تراك" لألعاب القوى لمؤسسها الأسطورة الأميركي البطل الأولمبي السابق مايكل جونسون الجمعة، أن الدور النهائي للسلسلة المؤلفة من أربع لقاءات ستقام في لوس أنجليس في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/يونيو من العام المقبل.

وتبدأ السلسلة الحديثة في كينغستون بجامايكا في الفترة من 4 إلى 6 نيسان/أبريل قبل لقاء ثان في ميامي في الفترة من 2 إلى 4 أيار/مايو، ثم تنتقل إلى فيلادلفيا في الفترة من 30 أيار/مايو إلى الأول من حزيران/يونيو قبل أن تنتهي في ملعب دريك التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس حيث سيتم تتويج أبطال السلسلة بشكل عام.

وقال جونسون في بيان "نحن حريصون على نقل الحدث إلى هذه المدينة الشهيرة ولا نستطيع الانتظار لمنح الجماهير تجربة لا تُنسى. إنها حقبة جديدة للرياضة، ويسعدنا أن نكون الرائدين".

وذكرت صحيفة "ذي غارديان" هذا الأسبوع أن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى رفض فرصة استضافة أحد اللقاءات الأربعة إما في لندن أو برمنغهام بسبب الوضع المالي الصعب للاتحاد.

وتبلغ الجوائز الإجمالية للسلسلة 12.6 مليون دولار وستضم 48 رياضيًا تتقدمهم الفائزة بسباق 400 م حواجز وحاملة الرقم القياسي العالمي الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون والذين سيتنافسون في جميع اللقاءات الأربعة.

وقال المنظمون إن هدف السلسلة هو "التركيز على المنافسات الشرسة والسباقات التنافسية المثيرة".

وتسببت السلسلة التي ستتنافس مع منافسات الدوري الماسي المقامة بإشراف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بعض القلق في عالم أم الألعاب لأنها وتتضمّن اللقاءات سباقات المضمار فقط وليس الميدان.

وتنقسم سباقات المضمار إلى فئات من سباقات السرعة القصيرة، سباقات السرعة الطويلة، الحواجز المرتفعة، الحواجز المنخفضة، المسافات المتوسطة والمسافات الطويلة، بمشاركة الرجال والسيدات في كل فئة.