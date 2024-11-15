شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول عروض رسمية لرحيل بيرسي تاو خلال يناير بعد ترحيب كولر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي ، وصول عرض رسمي لضم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما رحّب السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيل اللاعب خلال يناير المقبل لعجم حاجة الفريق لجهوده.

وشهدت الفترة الماضية تراجع مستوى بيرسي تاو بشكل ملحوظ، ويغيب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي، حيث يشارك بديلا منذ تألق طاهر محمد طاهر مع بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع إدارة الأهلي للتفكير في بيع اللاعب وضم لاعب أجنبي جديد.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في سن صغيرة بعكس بيرسي تاو، ولا يتقاضى راتبا سنويا كبيرا مثل الجناح الجنوب أفريقي، ويقدم الإضافة للفريق الأحمر.

يذكر أن الموسم الحالي هو الأخير في عقد بيرسي تاو مع الأهلي، ولا يوجد تفكير من قبل إدارة القلعة الحمراء في تجديد عقد اللاعب، على أن يرحل بعد نهاية الموسم الحالي بالمجان أو يتم بيعه في يناير المقبل.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد للإرتباطات المقبلة بعد إنتهاء الراحة الطويلة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس قبل الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ، ويستعد الفريق لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويستأنف فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر تدريباته بدءاً من اليوم دون لاعبيه الدوليين بسبب مباريات الأجندة الدولية ، حيث يتواجد السداسي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، طاهر محمد طاهر ومروان عطية مع منتخب مصر الأول الذي يواجه كاب فيردي اليوم ، الجمعة، بملعبها في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ( المغرب 2025) ، فيما يتواحد وسام ابو علي مع منتخب فلسطين ، كما يتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب.