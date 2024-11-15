شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل 1-1 مع النصر الليبي بالشوط الأول في مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك مع نظيره النصر الليبي بهدف لمثله في الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، وافتتح النصر الليبي التسجيل في الثانية 12 قبل أن يتعادل جيفرسون كوستا للزمالك.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم: محمود شيكابالا – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد أحمد عبد الرحيم إيشو ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.