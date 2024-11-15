شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أندية تبحث عن أول فوز بعد فترة التوقف الدولي.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يبحث 10 أندية عن تحقيق أول فوز بعد فترة التوقف الدولي، والتي ينشغل فيها المنتخب الوطني بخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وغاب التوفيق عن هؤلاء الأندية في أول جولتين بعد عدم تحقيهم أي فوز حتى آلان ويسلط الخليج 365 الضوء عليهم في السطور التالية..

بتروجت

حصد نقتطين بالتعادل مع مودرن سبورت وبيراميدز ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

مودرن سبورت

نجح في الحصول على نقطتين بالتعادل مع بتروجت وإنبي ويحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

الجونة

تعادل مع زد والمصري البورسعيدي وجنى نقطتين احتل بهما المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري.

غزل المحلة

يحتل المركز الثاني عشر ورصيده نقطة وحيدة من التعادل أمام الإسماعيلي والخسارة أمام طلائع الجيش.

البنك الأهلي

خسر البنك الأهلي من الزمالك في الجولة الأولى وتعادل مع فاركو في الثانية وحصل على نقطة وحيدة احتل بها المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدروي.

إنبي

يبلغ رصيد نادي إنبى نقطة وحيدة من التعادل أمام مودرن سبورت والخسارة أمام بيراميدز ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.

الإسماعيلي

جنى الإسماعيلى نقطة واحدة من التعادل أمام المحلة والخسارة أمام سيراميكا ويحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

فاركو

يحتل فاركو المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري بنقطة وحيدة حصدها من التعادل أمام البنك الأهلي والخسارة أمام الاتحاد السكندري.

زد

حصل زد على نقطة وحيدة جمعها من التعادل أمام الجونة والخسارة أمام الأهلي ويحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري.

حرس الحدود

ويعد حرس الحدود الفريق الوحيد الذى خسر أول جولتين من الدوري ويحتل المركز الأخير في جدول الدوري بلا نقاط.