"النشرة": غارات على شمع وقبريخا ووادي الحجير وخربة سلم والخيام وحومين التحتا جنوبًا وقليا بقاعًا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات استهدفت بلدات شمع، جويّا، قبريخا، وادي الحجير، حومين التحتا، خربة سلم، الخيام، مجدل سلم؛ وأطراف عين قانا".

بدوره، أشار مراسل "النشرة" في البقاع، إلى "استهداف الطيّران الحربي الإسرائيلي لبلدة قليا في البقاع الغربي".