نديم الجميل التقى دارين لحود: تحدثنا عن لبنان الجديد بعد تسليم سلاح الميليشيات وضبط الحدود

لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​نديم الجميل​، إلى "أنّني التقيت في واشنطن بعضو الكونغرس الأميريكي دارين لحود، حيث تحدّثنا عن ​لبنان​ الجديد الّذي سيولد بعد إعادة هيبة الجيش على كامل الأراضي اللّبنانيّة، وبعد تسليم سلاح الميليشيات وضبط الحدود، والعودة إلى اتفاق الهدنة الموقّع عام 1949. إنّه لبنان الحر الآتي".

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