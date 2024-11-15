ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل التركي ألبيران دويماز على دوره في مسلسل "ليلى"، قائلا: "عندما قرأت السيناريو، أعجبني الجو العام للقصة وأعجبت كثيرًا بموقف جيفان وتصرفاته، انها شخصية ببنية لم أجسدها من قبل، لقد جذبني موقفه الحساس والمدروس".
أما بطلة العمل النجمة جيمري بايسال علّقت ايضا بالقول: "رؤية أن ألبيران كان لديه نفس الحماس الذي لدي عندما استلمنا السيناريو زاد من حافزي أكثر، كان لدينا طريق طويل لنقطعه، ولهذا السبب فإن وجود أفكار ومشاعر مشتركة مع شريكك يجعل كل شيء أسهل وأكثر انسجامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بطل مسلسل "ليلى" يُعلّق على دوره..وزميلته جيمري بايسال تكشف هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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