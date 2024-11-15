أحمد فهمي ضيف شرف سينما 2024 بـ 3 أفلام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - اعتاد الفنان أحمد فهمي على دعم أصدقائه من الفنانين وصناع السينما والدراما خلال أعمالهم سواء كانت أفلاماً أو مسلسلات، بالظهور كضيف شرف خلال أحداثها، وفعل فهمي ذلك منذ بداية ظهوره على الساحة الفنية، وأصبح أكثر الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأعمال الفنية على مدار السنوات الأخيرة.

أحمد فهمي ضيف في 3 أفلام هذا العام

استكمل أحمد فهمي هذه العادة خلال هذا العام، حيث ظهر كضيف شرف في 3 أفلام، الأول كان "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل ويسرا، والثاني "ولاد رزق 3 – القاضية" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي، وثالث الأفلام "الحريفة 2 – الريمونتادا" بطولة نور النبوي المقرر طرحه في دور العرض يوم 4 ديسمبر المقبل.

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أحمد فهمي سبق وشارك كضيف شرف في أفلام: "الوعد" مع آسر ياسين، "حسن وبقلظ" مع كريم فهمي وعلي ربيع، "هروب اضطراري" مع أحمد السقا، "الأصليين" مع منة شلبي وماجد الكدواني، "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام، "كازابلانكا" مع أمير كرارة، "حملة فرعون" مع عمرو يوسف، "عفريت ترانزيت" مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، "ديدو" مع كريم فهمي، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز.

وبالنسبة للمسلسلات التي ظهر فيها فهمي كضيف شرف "لهفة" و"نيللي وشريهان" و"جت سليمة" مع دنيا سمير غانم، "ربع رومي" و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، "الوصية" و"مكتوب عليا" مع أكرم حسني، "اللعبة" الجزء الأول مع هشام ماجد وشيكو، "إسعاف يونس" مع محمد أنور، "حلوة الدنيا سكر" مع هنا الزاهد، "طير بينا يا قلبي" مع ريم مصطفى، "بطن الحوت" مع محمد فراج.

أحمد وأحمد أحدث أفلام فهمي مع السقا

أحمد فهمي يعمل حالياً على تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالفنان أحمد السقا وجهاً لوجه في السينما، بعدما تعاونا في أكثر من عمل كضيفيْ شرف، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال وتشارك في بطولته الفنانة جيهان الشماشرجي، وتدور أحداثه في إطار لايت لا يخلو من التشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية خال أحمد فهمي، ويقع السقا وفهمي ومعهما جيهان الشماشرجي في ورطة ويصبحون مطاردون من عصابة.

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يذكر أن أحمد فهمي قدم آخر أعماله في السينما؛ فيلم "عصابة الماكس"، وشارك في بطولته كل من: روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

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