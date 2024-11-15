أبرز الأفلام السينمائية لـ سميرة أحمد والتي جعلتها واحدة من نجمات الزمن الجميل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - تعد الفنانة سميرة أحمد إحدى نجمات زمن الفن الجميل، حيث جسدت بطولة العديد من الأفلام والتي تعد من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، وظلت طوال مسيرتها الفنية عاشقة للسينما ليس فقط في التمثيل والتي أصبحت واحدة من نجماته إلا أنها خاضت أيضًا تجربة الإنتاج للعديد من الأفلام السينمائية الهامة في تاريخ السينما المصرية.

البداية بأدوار صغيرة وصولًا للنجومية

وُلدت الفنانة سميرة أحمد في مثل هذا اليوم 15 نوفمبر بمحافظة أسيوط وفي عمر الـ 6 سنوات إنتقلت بصحبة عائلتها إلى القاهرة، وكانت عاشقة للسينما ودومًا ما تنبهر بنجمات السينما لتُقرر هي وشقيقتها الفنانة الراحلة خيرية أحمد الذهاب إلى مكاتب "الريجيسير" المُختلفة ويتم إسناد أدوار صغيرة لتُجسدها بعدد من الأفلام السينمائية.



ومنذ عام 1951 وحتى منتصف عام 1952 شاركت الفنانة سميرة أحمد بأدوار صغيرة أمام كبار الفنانين بعدد من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "في الهوا سوا، فايق ورايق، حبيب الروح، المعلم بلبل، إبن النيل، شم النسيم"، وفي عام 1952 تُقدم أول دور بارز في السينما المصرية من خلال تعاونها مع المُخرج صلاح ابو سيف والفنان أنور وجدي من خلال فيلم "ريا وسكينة".

أفلام سينمائية صنعت من خلالها سميرة أحمد نجوميتها بالسينما المصرية

ومع منتصف فترة الخمسينيات بدأت الفنانة سميرة أحمد في المُشاركة ببطولة عدد من الأفلام السينمائية والتي أثبتت من خلالها موهبتها في الأداء التمثيلي وحققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها بالسينما المصرية "إسماعيل ياسين في الجيش" أمام الفنان إسماعيل ياسين، "حب وإعدام" أمام الفنان عماد حمدي، "البنات والصيف" والذي شاركت ببطولته أمام الفنان عبد الحليم حافظ.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها الفنانة سميرة أحمد وحققت نجاحًا كبيرًا من خلالها هو فيلم "الخرساء" والذي تعاونت من خلاله مع المخرج حسن الإمام وشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم عماد حمدي، حسن يوسف وفي عام 1963 تم عرض أبرز أفلامها التي لاقت نجاحًا وهي فيلم "صاحب الجلالة" أمام الفنان فريد شوقي، "أم العروسة" والذي شارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم عماد حمدي، تحية كاريوكا، حسن يوسف، يوسف شعبان.



وعلى مدار مسيرة فنية تجاوزت النصف قرن نجحت الفنانة سميرة أحمد في أن تكون واحدة من كبار النجمات في الوطن العربي، حيث قدمت ما يتجاوز الـ100 عمل فني أبرزهم بالسينما وأيضًا في الدراما التلفزيونية مما جعل لها مكانة خاصة لدى الجمهور العربي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»