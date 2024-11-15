حسين فهمي يكشف عن جديد فعاليات سوق مهرجان القاهرة ويعلق على غياب الفنانين في حفل الافتتاح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، في تمام الرابعة عصر اليوم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا.

وخلال الفعاليات تفقد الفنان حسين فهمي سوق مهرجان القاهرة السينمائي الذي يجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي ويضم السوق عددًا من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

هذا ما قاله الفنان حسين فهمي عن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وقال الفنان حسين فهمي، على هامش افتتاح فعاليات صناعة السينما، أثناء توليه لرئاسة دورة سابقة من المهرجان، عمل لمدة ثلاثة أيام على تسويق هذه الفعالية "الماركتينج"، وخلال هذه المدة استطاع جمع مجموعة كبيرة من المعدات والأدوات الخاصة بصناعة السينما، والتي حصل عليها إقبال كبير للغاية وتم بيعها بصورة كاملة، وبسبب ذلك قام بمد المدة الخاصة بالتسويق لـ 3 أيام أخرى وتم استيراد معدات أخرى وقتها.

واستطرد في حديثه قائلا إنه يشعر بسعادة بالغة اليوم لإعادة هذا التسويق من جديد، خلال فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيراً إلى وجود تعاون جديد خلال هذه الفعالية بين صناع السينما.

وعند سؤاله عن السبب الذي جعل عدداً من الفنانين يتغيبون عن حضور حفل الافتتاح، رد قائلاً " هذا السؤال يوجه لهم، أنا قمت بتوجيه الدعوة لجميع زملائي لحضور افتتاح المهرجان، وغياب بعض الفنانين أنا غير مسؤول عنه".

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أيام القاهرة لصناعة السينما منصة لدعم المشروعات

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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