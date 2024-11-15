تفاصيل إعلان تقديم كونان اوبراين لحفل توزيع جوائز أوسكار 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن اختيار الممثل الكوميدي الحائز على جائزة إيمي والكاتب والمنتج ومقدم البرامج كونان أوبراين تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ67.

كونان اوبراين يُعلق على نبأ تقديمه حفل الأوسكار

وتعد مُشاركة كونان اوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان اوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

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وجاء تعليق كونان أوبراين بشكل كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

ومن خلال بيان مُشترك قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج: "نحن سعداء ومتشرفون باستضافة كونان أوبراين الذي لا يُضاهى لحفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، إنه الشخص المثالي للمساعدة في قيادة احتفالنا العالمي بالسينما بروح الدعابة الرائعة وحبه للأفلام وخبرته في البث التلفزيوني المباشر، ستجمع قدرته الرائعة على التواصل مع الجماهير المشاهدين للقيام بما تقدمه جوائز الأوسكار على أفضل وجه وهو تكريم الأفلام وصناع الأفلام الرائعين لهذا العام".

فيما أكد رئيس مجموعة ديزني التلفزيونية كريج إيرفيتش على أن كونان أوبراين مُناسب لهذا الدور قائلًا: "كونان صوت كوميدي بارز، وقد تميز نجاحه الذي استمر لعقود من الزمان بروح الدعابة المميزة لديه، إنه ينضم إلى قائمة شهيرة من عظماء الكوميديا الذين خدموا في هذا الدور ونحن محظوظون للغاية لوجوده في مركز الصدارة في حفل توزيع جوائز الأوسكار".

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 سيُقام على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود يوم 2 مارس 2025 وسيتم بثه مباشرة إلى أكثر من 200 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن تتضمن قائمة الأفلام المُتنافسة لهذا العام مجموعة واسعة من الأفلام بما في ذلك فيلم الدراما الكوميدية "أنورا" للمخرج شون بيكر، والفيلم الموسيقي "ويكيد" للمخرج جون إم. تشو، والفيلم الملحمي "جلادييتور 2" للمخرج ريدلي سكوت.

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