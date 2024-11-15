شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.09%، ما يعادل 7.58 نقاط، ليصل عند مستوى 8063.61 نقطة.سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليتداول عند 1.2626 دولار.فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.48% إلى 1.1971 يورو.