إلتون جون يكشف عن آخر وجبة يتمنى تناولها قبل وفاته

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي إلتون جون في بودكاست "روثي تيبل" عن آخر وجبة يتمنى تناولها قبل وفاته، مشيرًا إلى أنه بعد سلسلة من الجراحات لم يعد قادرًا على تناول بعض الأطعمة التي يحبها، مثل الشوكولاتة والآيس كريم.
وأكد أن وجبته الأخيرة ستكون مليئة بالحلوى التي يفتقدها، مثل الآيس كريم والدونات وفطيرة التفاح.
كما تحدث عن مشاكله الصحية وتغيير نمط حياته بعد الجراحة، يُعرض فيلم "جون إلتون: لم يفُت الأوان بعد" في 13 ديسمبر على "ديزني بلس"، ويتضمن لقطات حية ومقتطفات من مذكراته.
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