فيلم "الهوى سلطان" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات جديدة

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "الهوى سلطان" إيرادات كبيرة تجاوزت 5 ملايين جنيه مصري الى حد الأن، ليتصدر بذلك شباك التذاكر بين الأعمال المعروضة في نفس الفترة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي إجتماعي خفيف، حيث يسلط الضوء على العلاقات العاطفية والحب بين الأصدقاء بطريقة كوميدية.

الفيلم شهد تغييراً في اسمه ثلاث مرات، كان أولاً بعنوان "قاعة الأوركيد"، ثم تم تغييره إلى "سارة وعلي"، قبل أن يُستقر على الإسم النهائي "الهوى سلطان".

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الممثلين، منهم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، وعماد رشاد، والفيلم من إخراج هبة يسري.

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