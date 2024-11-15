ياسمين صبري تتفرغ لتصوير فيلمها الجديد "الأرض السوداء" بعد إجازة من مسلسل "ضل حيطة"

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة المصرية ياسمين صبري على إجازة من تصوير مسلسلها الجديد بعنوان "ضل حيطة" لتسافر إلى الجونة لتصوير فيلمها الجديد "الأرض السوداء"، الذي يشاركها فيه الممثل المصري كريم عبد العزيز.

في مسلسل "ضل حيطة"، تجسد ياسمين صبري شخصية ربة منزل تحاول الإنتقام من زوجها بسبب خيانته لها مع صديقتها المقربة، و تواجه تحديات مع تربية أطفالها.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، ويضم 30 حلقة، يشار إلى أن ياسمين بدأت تصوير مشاهدها الأولى، والتي كانت داخل منزلها.

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