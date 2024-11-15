كونان أوبراين مقدمًا رسمياً لحفل جوائز الأوسكار 2025

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية رسمياً عن إختيار المذيع الساخر كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97، المقرر إقامته في 2 آذار 2025.

يُعدّ أوبراين من أبرز مقدمي البرامج في الولايات المتحدة، ويشتهر بأسلوبه الكوميدي الفريد وساخرته اللاذعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإضفاء جو من المرح والفكاهة على الحفل المنتظر، وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الأوسكار لعام 2025 في 17 كانون الثاني من نفس العام.

يأتي هذا الإختيار في وقت حاسم حيث يبحث الحفل عن تجديدات وتطويرات جديدة، لا سيما بعد السنوات السابقة التي شهدت بعض التحولات الكبيرة في عالم السينما والجوائز.



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