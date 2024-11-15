تركي آل الشيخ يكـ شف عن القائمة الطويلة لجائزة القلم الذهبي للأدب

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ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن القائمة الطويلة لجائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيرًا، والتي تضم 47 عملاً موزعة على فئات الرواية، الرواية المترجمة، والسيناريو.
تهدف الجائزة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 740 ألف دولار، إلى دعم الإبداع الأدبي العربي وتعزيز التميز في الكتابة، تشمل الجوائز الرئيسية 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي للفائز الأول في فئة السيناريو، إلى جانب جوائز أخرى لأفضل الروايات، الأعمال المترجمة، وأفضل ناشر عربي.
يُعلن عن القائمة القصيرة في 30 كانون الأول، فيما يقام حفل التتويج في شباط 2025.
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