شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المرور: إتاحة خدمة شراء لوحة مسجلة على مركبة مملوكة لمالك آخر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، عن خدمة جديدة ستتيح شراء لوحة مسجلة على مركبة مملوكة لمالك آخر، ونقلها إلى المحفظة الرقمية للمشتري على منصة “أبشر” دون شراء المركبة.

وقال الشكرة خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : “إنه لا يشترط تسجيل اللوحة على مركبة بعد شرائها بمزاد اللوحات المميزة، ويمكن الاحتفاظ بها في المحفظة الرقمية دون مدة محددة كما يمكن تملك أي عدد من اللوحات دون قيود”.

وأشار إلى أنه يمكن للمستفيد طباعة وثيقة ملكية للوحة من خلال خدمة محفظة لوحات عبر حساباته في منصة “أبشر” .

وأضاف متحدث المرور أن محفظة لوحات المركبات الرقمية خدمة تتيح إدارة لوحات المركبات من خلال محفظة مرتبطة بحسابات الملاك عبر “أبشر”، ويستفيد منها ملاك اللوحات التي تم شراؤها عبر المزاد الإلكتروني للوحات المميزة.

واختتم حديثه : “ستشمل خطة التطوير المستقبلية عدد من الخدمات التي تتيح للمستفيد شراء لوحة مسجلة على مركبة مملوكة لآخر ونقلها إلى المحفظة الرقمية الخاصة به دون شراء المركبة” .