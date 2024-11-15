درة عن فيلم وين صرنا: من أصدق التجارب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على حضور العرض الأول لفيلم " وين صرنا" للنجمة درة، المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال 45, ضمن مسابقة أفاق السينما العربية، وينافس أيضا على جائزة أفضل فيلم في المهرجان.

وكان في مقدمة الحضور النجمة ليلى علوي والتي حضرت قبل عرض الفيلم بدقائق، وحرصت على مصافحة درة وتهنئتها بالفيلم الذي يمثل أولى تجاربهم في عالم الإخراج، وعدد آخر منهم بشرى وزوجها خالد حميدة، والفنانة ركين سعد، والكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين وآخرين.

درة قبل عرض فيلم وين صرنا تصوير سيد أحمد

درة تتحدث عن وين صرنا: عملت الفيلم بكل حب

وقالت النجمة درة، قبل عرض الفيلم، إن فيلم " وين صرنا"، مختلف ومن أصدق التجارب التي قمت بها، مكملة " عملت الفيلم بكل حب، وكنت ناوية أخرجه فقط ولكن وجد نفسي بخرج وبنتج"

قصة فيلم وين صرنا

ويحكي فيلم "وين صرنا" عن نادين، امرأة شابة من فلسطين، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما بعد معاناة خمس سنوات، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

درة تحقق حلم الإخراج

كانت درة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الإخراج كان واحداً من أحلامها المؤجلة وحان الوقت لتنفيذها، ونشرت صورة من كواليس العمل قالت فيها: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمراً، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي فيلم وين صرنا هو فيلم وثائقي documentary تسجيلي من إخراجي وإنتاجي لأول مرة، لا أظهر فيه، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".

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وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

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