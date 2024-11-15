سامو زين يطرح أحدث أغانيه بعنوان " بصي بصة " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري سامو زين أغنيته الجديدة بعنوان "بصي بصة"، التي تعاون فيها مع الشاعر والملحن حسون، بينما قام بتوزيع الأغنية وسام عبد المنعم. وتعد هذه الأغنية من أحدث أعماله بعد "القبول نعمة"، التي كتب كلماتها أحمد جابر، و ألّفها محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما طرح سامو زين أغنية "الحب" التي صورها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد جابر، و ألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، و الفيديو كليب أخرجه إسماعيل الأبرص.



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