انطلاق تصوير أشغال شقة 2 استعداداً لعرضه في رمضان 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - انطلق خلال الساعات الماضية تصوير أول مشاهد مسلسل "أشغال شقة 2"، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025. انطلاق تصوير أشغال شقة نشر منتج العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لكلاكيت العمل، وكتب عليها تعليقاً، قال فيه: "بسم الله توكلنا على الله، أشغال شقة 2 في رمضان 2025 بإذن الله".

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب وأسماء جلال وشيرين ومحمد عبدالعظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ مثل انتصار وإنجي وجدان وإنعام سالوسة وريم خوري وإيمان السيد، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

ويدور المسلسل في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر، وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في 15 حلقة فقط، مثل الموسم الأول من العمل.

آخر أعمال هشام ماجد السينمائية ينتظر الفنان هشام ماجد، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد "بضع ساعات" المؤجل منذ 3 سنوات، حيث كشف الفنان هشام ماجد لـ"الخليج 365"، خلال حضوره ختام مهرجان الجونة السينمائي، أن الفيلم سيتم طرحه في دور العرض خلال شهر ديسمبر المقبل، حسب تأكيدات منتج الفيلم أحمد السبكي له، لتظهر ثنائية هشام ماجد وهنا الزاهد مجدداً على شاشة السينما، ولكن هذه المرة في إطار رومانسي.

ويقدم هشام ماجد وهنا الزاهد قصة رومانسية خلال أحداث فيلم "بضع ساعات" المأخوذ عن رواية "بضع ساعات في يوم ما" للكاتب محمد صادق، والذي قدم من قبل رواية "هيبتا"، ومن إخراج عثمان أبو لبن، ويعتمد الفيلم على قصص رومانسية مختلفة بين كل ثنائي مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، ويشارك في بطولة الفيلم مي عمر، أحمد السعدني، أسماء جلال، محمد الشرنوبي، مايان السيد، خالد أنور، وآخرون.

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