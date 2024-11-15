شركة الطاقة النمساوية: روسيا ستوقف تزويد النمسا بالغاز اعتبارا من السبت

اعلنت مجموعة "أو إم في" النمسوية للنفط والغاز أن روسيا ستوقف تزويد النمسا بالغاز اعتبارا من السبت بسبب خلاف مع مجموعة غازبروم الروسية العملاقة.

واوضحت متحدثة لوكالة "فرانس برس"، بان "تم إبلاغنا من جانب غازبروم بأن الشحنات ستتوقف غدا".

وذكرت وزيرة البيئة والطاقة النمسوية ليونور غيفيسلر إن "روسيا تستخدم الطاقة مرة أخرى كسلاح". واشارت الى أن "النمسا استعدت لهذا الوضع منذ فترة طويلة"، مضيفة أن إمدادات الطاقة مؤمنة من خلال خزانات ممتلئة، وقدرة توفرها خطوط أنابيب الغاز من إيطاليا وألمانيا المجاورة.

وكانت "أو إم في" أول شركة غربية توقع عقدا مع الاتحاد السوفياتي لتزويدها بمصادر الطاقة في العام 1968، لكنها نوّعت جهات إمدادها منذ بداية النزاع في أوكرانيا.

اتخذت شركة غازبروم هذا القرار ردا على إعلان شركة "أو إم في" الأربعاء عن حكم يمنحها الحق في المطالبة بتعويض قدره 230 مليون يورو عن مشاكل إمداد سابقة.

وقالت "أو إم في" التي تملك الدولة النمسوية نحو ثلثها إنها "تتوقع تدهورا في علاقتها التعاقدية" مع شركة غازبروم للتصدير، "يشمل انقطاعا محتملا لإمدادات الغاز". وأضافت أن حجم الغاز الذي قد يتأثر بهذا الاجراء "يقدر بـ 7400 ميغاوات في الساعة، أو حوالى 5 تيراواط في الساعة شهريا".