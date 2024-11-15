"حزب الله": استهداف تجمعات لقوات العدو عند الأطراف الشرقية لبلدتَي مارون الراس وطلوسة

أشار الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم الجمعة 2024-11-15، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثّانية عند الأطراف الشّرقيّة (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس؛ بصليةٍ صاروخيّة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة طلوسة، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخيّة".

وذكر الإعلام الحربي في بيان ثالث، أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة طلوسة، للمرّة السّادسة، بصليةٍ صاروخيّة".