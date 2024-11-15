"حزب الله": استهداف تجمعات لقوات العدو عند الأطراف الشرقية لبلدتَي مارون الراس وطلوسة

أشار الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم الجمعة 2024-11-15، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي للمرّة الثّانية عند الأطراف الشّرقيّة (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس؛ بصليةٍ صاروخيّة".
وكشف في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة طلوسة، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخيّة".
وذكر الإعلام الحربي في بيان ثالث، أنّ "المجاهدين استهدفوا كذلك عند السّاعة 06:00 من مساء اليوم، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشّرقيّة لبلدة طلوسة، للمرّة السّادسة، بصليةٍ صاروخيّة".
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