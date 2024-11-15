الدفاع المدني أعلن مهماته منذ الصباح: انتشال شهيد في جباع وإخماد حرائق عدة بالضاحية بسبب غارات

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بعلبك الهرمل:

- انتهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الّتي استهدفت مركز الدفاع المدني في دورس، والحصيلة النّهائيّة 14 شهيدًا وجريح.

* ضاحية بيروت الجنوبيّة:

- إخماد حريق محلّات في منطقة الغبيري.

- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الطيونة.

- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الشياح شارع مارون مسك.

- إخماد حريق شقة في مبنى سكني على أوتوستراد هادي نصر الله.

- إخماد حريق شقة في مبنى سكني خلف مجمع سيد الشهداء.

- إخماد حريق ركام مبنى في برج البراجنة شارع بعجور.

- إخماد حريق ركام مبنى ومنشرة في منطقة برج البراجنة.

*محافظة الجنوب

- الزّراعة:

استمرار عمليّات البحث والإنقاذ والإطفاء في مبنى ومقهى ومحلّات لبيع زيوت السيارات.

- جويا:

استمرار عمليّات البحث والإنقاذ والمسح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت منزلاً وبساتين.

* محافظة النبطيّة

-جباع:

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض، ونقله إلى مستشفى الشيخ راغب حرب.

- عربصاليم:

الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا، دون تسجيل وقوع إصابات.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".