ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المنفّذة منذ صباح اليوم الجمعة وحتّى السّاعة، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة بعلبك الهرمل:
- انتهاء عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الّتي استهدفت مركز الدفاع المدني في دورس، والحصيلة النّهائيّة 14 شهيدًا وجريح.
* ضاحية بيروت الجنوبيّة:
- إخماد حريق محلّات في منطقة الغبيري.
- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الطيونة.
- إخماد حريق ركام مبنى في منطقة الشياح شارع مارون مسك.
- إخماد حريق شقة في مبنى سكني على أوتوستراد هادي نصر الله.
- إخماد حريق شقة في مبنى سكني خلف مجمع سيد الشهداء.
- إخماد حريق ركام مبنى في برج البراجنة شارع بعجور.
- إخماد حريق ركام مبنى ومنشرة في منطقة برج البراجنة.
*محافظة الجنوب
- الزّراعة:
استمرار عمليّات البحث والإنقاذ والإطفاء في مبنى ومقهى ومحلّات لبيع زيوت السيارات.
- جويا:
استمرار عمليّات البحث والإنقاذ والمسح جرّاء غارات إسرائيليّة استهدفت منزلاً وبساتين.
* محافظة النبطيّة
-جباع:
انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض، ونقله إلى مستشفى الشيخ راغب حرب.
- عربصاليم:
الكشف على موقع الغارة الّتي استهدفت منزلًا، دون تسجيل وقوع إصابات.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته منذ الصباح: انتشال شهيد في جباع وإخماد حرائق عدة بالضاحية بسبب غارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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