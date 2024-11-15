الدفاع المدني: إنهاء رفع الأنقاض بموقع الغارة على مركزنا في دورس والحصيلة 14 شهيدًا وجريح

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، بأنّ "فرق البحث والإنقاذ المتخصّصة لدى المديريّة تمكّنت من إنهاء عمليّات رفع الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدّفاع المدني في بلدة ​دورس​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الحصيلة النّهائيّة لعمليّات البحث، قد أسفرت عن انتشال جثامين وأشلاء 14 شهيدًا، وجريح لا زال يخضع للعناية الطّبيّة اللّازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي"، مشيرةً إلى "أنّها تتقدّم من ذوي الشّهداء ومن زملائهم في الدّفاع المدني، بأحرّ التّعازي، وتسأل الله أن يلهمهم الصّبر والسّلوان".