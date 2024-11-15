فتح منزل عبد الحليم حافظ للزوار في شهر كانون الأول القادم

ميرنا وليد - بيروت - أعلن محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن فتح منزل العندليب الأسمر للزوار يوم السبت 14 كانون الأول 2024، من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً، ليتيح لعشاقه من مصر والعالم زيارة المكان الذي عاش فيه الراحل عبد الحليم، وأوضح شبانة عبر حسابه أنه سيتم إستقبال الزوار في هذا اليوم المحدد، مما يسعد جمهور الفنان الراحل الذي ما زال يكن له حبًا عميقًا.
وفي تطور آخر، رفضت محكمة جنح قصر النيل الدعوى المقدمة من أسرة عبد الحليم حافظ ضد شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بتهمة التشهير، بعد حديثها في أحد اللقاءات الإعلامية عن زواجها من عبد الحليم حافظ، اعتبرت أسرة العندليب أن تصريحات سعاد حسني، التي تناولت تفاصيل العلاقة بينهما، تضر بسمعة العائلة، مما دفعهم لتقديم الدعوى التي حملت رقم 7148 لسنة 2024، لكن المحكمة قررت عدم قبولها.
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