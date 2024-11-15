شيرين بيوتي وأسامة مروة يعلنان خطوبتهما رسميًا - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن اليوتيوبران شيرين بيوتي وشقيقها أسامة مروة خطوبتهما رسميًا من خلال فيديو نشره أسامة على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. في الفيديو، ظهر أسامة وهو يقدم خاتم الخطوبة لشيرين في لحظة رومانسية أمام فيلا فخمة، مصحوبة بموسيقى مؤثرة تعكس جو الحفل الخاص. كان الحفل بسيطًا واحتفاليًا، مقتصرًا على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وكان قد تم تسريب بعض الصور من المناسبة منذ أيام، وظهرت شيرين وهي ترتدي فستاناً باللون الابيض والى جانبها أسامة. وفي لقطة ثانية، ظهرا وهما يرتديان خاتمي الخطوبة، ويرفعان يديهما خلال التقاط الصور. ​​​​​​​

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