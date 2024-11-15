شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من الجيش و3 إرهابيين في عملية أمنية جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل اثنان من الجيش الباكستاني وثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية، وذلك في عملية أمنية نفذت على معاقل المسلحين في منطقة هرناي بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان اليوم أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية، واشتبكت قوات الجيش خلال العملية مع المسلحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم.

وذكر أنه خلال العملية انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في المركبة الأمامية لقوات الجيش مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الجيش.