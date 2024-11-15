شكرا لقرائتكم خبر عن سيزينها طوال الليل.. شاهد بالصور القمر العملاق في سماء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قمر البدر العملاق

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الدمام - شريف احمد - رصدَت عدسات الكاميرات اليوم في سماء المملكة قمر البدر العملاق الرابع على التوالي والأخير هذا العام، حيث سيزين السماء طوال الليل.وقد أفادت الجمعية الفلكية بجدة في وقت سابق، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر البدر عندما تكون المسافة بينه وبين الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا.وبينت أنه مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض" وفي حالة هذا القمر العملاق سيكون على مسافة 361,866 كيلومترًا.وسيصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا عند الساعة 12:28 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس.ويكون أكمل نصف مدار حول الأرض هذا الشهر, مثل الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا القمر العملاق باستثناء التأثير في ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي.