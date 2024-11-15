شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بعد بجامعة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية.

يأتي هذا بدايةً من يوم الأحد 17 نوفمبر 2024م، حتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2024م. 13 برنامجًا وتطرح الجامعة في هذه المرحلة 13 برنامجًا بنظام التعليم عن بُعد والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية اضغط هنا. تخصصات الدبلوم وتشتمل البرامج المعلن عنها على عدد من تخصصات الدبلوم هي: التسويق والمبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، تحليل وتصميم النظم، الحوسبة السحابية.

بالإضافة إلى برامج خدمة العملاء، الجرافيكس والوسائط المتعددة، أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، تصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم.

