تكريم دريد لحام في إفتتاح الدورة الـ 25 لأيام قرطاج المسرحية

ميرنا وليد - بيروت - يكرّم مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ25 الممثل السوري دريد لحام خلال حفل الإفتتاح في 23 تشرين الثاني بالمسرح البلدي.

تشهد الدورة ندوة فكرية دولية بعنوان "المسرح و الإبادة و المقاومة : "نحو أفق إنساني جديد"، من يوم 25 إلى 27 تشرين الثاني 2024، بمشاركة باحثين و فنانين و ممثلين.

يدير المهرجان فريق من المسرحيين التونسيين بقيادة محمد منير العرقي، بدعم من مستشارين مثل نصاف بن حفصية و سامي الزوابي، مع إشراف فني على الندوات و حفلي الإفتتاح و الإختتام.

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