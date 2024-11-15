عرض الملصق الترويجي للجزء الثاني من "لعبة الحبار" .. وتفاصيل جديدة حول الشخصيات والأحداث

ميرنا وليد - بيروت - تترقب الجماهير عرض الجزء الثاني من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار - Squid Game"، المقرر بثه في 26 كانون الأول المقبل .

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، كشف الحساب الرسمي للمسلسل عن ملصق ترويجي جديد يظهر أبطال المسلسل لي جونغ جاي ولي بيونغ هون، بالإضافة إلى ممثلين جدد مثل جو يوري و كانغ ها نول.

الموسم الثاني سيعود مع ألعاب جديدة ولاعبين جدد، وسيواصل سيونغ جي هون (لي جونغ جاي) سعيه لإيقاف اللعبة وإنقاذ اللاعبين بعد فوزه في الجزء الأول.



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