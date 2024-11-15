شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال خيامًا للنازحين بخان يونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيامًا للنازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيامًا للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد سبعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 37 شهيدًا وعشرات الجرحى.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مخيم جباليا، وسط حصار مشدد على شمال القطاع، بات يهدد حياة آلاف الأطفال والنساء.

