الرئيس الصيني: يجب رفض النزعات الأحادية والحمائية لصالح العولمة الاقتصادية

حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن العالم يدخل عصرا من الأحادية والحمائية المتزايدة، وذلك في تعليقات خلال قمة "آبيك" التجارية الرئيسية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في البيرو.

وحذر شي جين بينغ في خطاب مكتوب ألقاه أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024، من "انتشار الأحادية والحمائية"، وحذر من أن "تجزئة الاقتصاد العالمي آخذة في التزايد".

وفي كلمته التي شملت العديد من المواضيع، قال شي إن العالم "دخل مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا. ودعا إلى إبقاء سلاسل الصناعة والتوريد العالمية "مستقرة وسلسة".

واردف شي جين بينغ إن أي محاولات لتقليص الترابط الاقتصادي العالمي "ما هي إلا تراجع". وتعهد تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومواصلة سياسات التحرير الاقتصادي التي من شأنها أن "تفتح أبواب الصين على نطاق أوسع أمام العالم".

ويزور شي ليما لحضور قمة آبيك، ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن السبت.

يأتي ذلك فيما وعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي من المقرر أن يتسلم منصبه في كانون الثاني، بسنّ مجموعة من السياسات التجارية الحمائية، تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على واردات الصين التي خاض معها حربا تجارية خلال ولايته الأولى. وأشار مجددا إلى نهج المواجهة مع بكين في ولايته الثانية.