أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الجسور الّتي استهدفها الطّيران الحربي الإسرائيلي حتّى الآن في بلدة القصير على الحدود السّوريّة- اللّبنانيّة، هي: جسر الدف، جسر العدر، جسر العرجون، جسر بيت خضر، جسر الموح، جسر الخشب، وجسر الجوبانية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران الإسرائيلي استهدف جسور الدف والعدر والعرجون وبيت خضر والموح والخشب والجوبانية في القصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.