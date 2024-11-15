لافروف عن افتتاح قواعد دفاع صاروخي أميركية بأوروبا: محاولة لتصعيد التوتر واتباع سياسة احتواء روسيا

لفت وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​سيرغي لافروف​، تعليقًا على افتتاح قاعدة دفاع صاروخي أميركيّة في بولندا، إلى أنّ "تقييماتنا قبل 10 إلى 15 سنة لها ما يبرّرها، عندما انسحب الأميركيّون من معاهدة الصّواريخ المضادّة للصّواريخ الباليستيّة وقالوا إنّهم سينشرون مناطق التّمركز في الدّول الأوروبيّة، وقالوا إنّ هدفهم الوحيد هو الدّفاع عن أنفسهم من إيران، وكذلك من كوريا الدّيمقراطيّة".

وأشار إلى "أنّنا عندما قمنا بتحليل خططهم، قلنا على الفور إنّ هذا لا علاقة له بإيران، إنّها محاولة لخلق مزايا أحاديّة في المواجهة مع روسيا، وتصعيد التّوتّر، واتباع سياسة احتواء روسيا".

وكانت قد افتُتحت قاعدة "Aegis" الأميركيّة للدّفاع الصّاروخي رسميًّا في 13 الحالي في ريدزيكوفو ببولندا، على بُعد 165 كيلومترًا من الحدود مع روسيا.