اليونيفيل: قذيفة مدفعية تصيب مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل

اعلنت قيادة اليونيفيل بانه سقطت قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم بعد ظهر اليوم على موقع "UNP 2-3" في مقرّ قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع. ولم تنفجر القذيفة وسارع خبراء التخلّص من القنابل الإيطاليون إلى تأمين المنطقة وإزالة المادة المتفجرة وإجراء تفجير محكم.

وذكرت "اليونيفيل" في البيان، بانه لم تقع إصابات بين جنود حفظ السلام، ولكن أضراراً طفيفة فقط لحقت بصالة الألعاب الرياضية. وكإجراء احترازي بسبب الأعمال العدائية المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، كان الأفراد في الملاجئ.

وتابع البيان "إننا نذكّر جميع الأطراف بقوة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. إن الهجمات المتعمدة على حفظة السلام تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 1701".