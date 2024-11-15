جيل بايدن توجه دعوة إلى ميلانيا ترامب والأخيرة تفاجئ السيدة الأولى بالرفض

رحبت جيل بايدن السيدة الأولى، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عندما استقبله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن - منذ قليل - فى البيت الأبيض، ووجهت جيل بايدن دعوة إلى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس المنتخب حديثا لحضور الاجتماع التقليدي للسيدات الأوليات القادمات والمغادرات، لكن ميلانيا ترامب رفضت.

قال مسؤول البيت الأبيض لشبكة سي ان ان، إن جيل بايدن أعطت ترامب رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد لزوجته ميلانيا ترامب، والتي عبرت أيضًا عن استعداد فريقها للمساعدة في عملية الانتقال.

في الوقت نفسه، تحدث جو بايدن ودونالد ترامب لفترة وجيزة مع الصحفيين قبل اجتماعهما المغلق في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وتحدث بايدن أولاً ودعا إلى انتقال سلس إلى الإدارة القادمة.

وقال ترامب إن الأمر صعب لكنه شكر بايدن على الانتقال السلس وشكره الأخير.

وهنأ بايدن ترامب على الفوز في الانتخابات الأمريكي، ورد ترامب قائلا: "السياسة مجال صعب وليست دائمًا عالمًا لطيفًا.. لكنه عالم لطيف اليوم معي"، ثم تم إخراج الصحفيين من الغرفة ليبدا الرجلان اجتماعهم المغلق.

وفي وقت سابق، قال ترامب لزعماء حزبه الجمهوري الذي توقف ليجتمع بهم قبل لقاء بايدن : " من الجيد ان تكون فائزا"، وتحدث عن نتيجة الانتخابات التي فاز بها بـ 312 صوت انتخابي من أعضاء المجمع الانتخابي مقابل 226 حصلت عليهم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، قائلا : " لقد فزنا بكل الطرق في جميع الولايات السبع المتأرجحة بفارق كبير" مشيرا إلى معاقل الديمقراطيين مثل نيوجيرسي وكاليفورنيا.

ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بترامب ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه "ملك العودة" للجمهوريين في اجتماع مغلق عقد قبل وصول ترامب وقال جونسون للمشرعين الجمهوريين: "نحن في موجة ترامب. كانت مكاسبه هائلة".

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