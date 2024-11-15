أشرف عبد الباقي يعلن العودة للسينما قريباً

أعلن الفنان أشرف عبد الباقى عن عودته للسينما قريباً وقال: انا افكر في الأعمال المميزة"عبر الفنان أشرف عبد الباقي في لقاء خاص عن سعادته بنجاح عرض مسرحية "عريس البحر"، وهو أول عرض في مشروعه المسرحي الجديد "سوكسيه" لدعم المواهب الشابة وعروضهم.

كشف أشرف عبد الباقي عن الفرق بين تجربة مسرح مصر و سوكسية" قائلا: مسرح مصر لم تكن تجربتي الأولي لكتشاف المواهب لكن قمت باكثر من تجربة ، مسرح مصر كان هدفه الضحك و توصيل رسالة من خلال المسرحيات و كنا نقوم بإعداد الفكرة و كل شئ مع الفريق العمل ، و أبطال مسرح مصر نجوم كبار و سعيد بالنجاح الذي قامو بتحقيقة أما عن سوكسية الذي يتضمن مجموعة كبيرة من المسرحيات هي قائمة بالفعل و ابطالها من تاليفهم و اخراجهم "

أضاف: "كل شيء يخص فرق عمل المسرحيات، ودوري لا يتخطى مساعدتهم، لأن عروضهم ممتعة ويصعب علي أن تعرض مرة واحدة فقط وانا لا اشارك في التمثيل في مسرحيات مبادرة سوكسية لكن دوري مساعدهم فقط لأن العروض ممتعة و يصعب على أن تعرض مره واحدة فقط و العروض مستمرة و مبادرة سوكسية تحمل أكثر من عرض مسرحي

تابع أما عن مسلسل راجل وست ستات "مسلسل راجل و ست ستات كان تجربة مميزة جدا احب جدا هذا العمل و لكن عودتة صعبة ممكن تقديم أعمال فنية اخرس بأفكار اخري

وقام أشرف عبدالباقي خلال الفترة الماضية بإطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "سوكسيه"، لمساعدة كل المواهب والفرق الفنية في مصر سواء علي مستوي التمثيل والاستاند اب كوميدي والمزيكا.

جاءت مبادرة عبدالباقي بمساعدة كل المواهب الشابه من خلال التسجيل علي صفحة سوكسيه علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعرض اعمالهم الفنية علي مسرح نجيب الريحاني .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم أشرف عبدالباقي كانت من خلال مسلسل" جولة أخيرة" والذي شارك في بطولته بجانب أحمد السقا، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

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