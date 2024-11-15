محمد رمضان يبدأ تحضيرات ألبومه الغنائي الأول ويشوق جمهوره بأغنيتين جديدتين

كشف الفنان محمد رمضان عن بدء رحلة إصدار ألبومه الغنائي الأول بعد النجاحات التي حققها في مشواره الفني بطرح أغاني سينغل عبر "يوتيوب" والحفلات الغنائية التي أقامها السنوات الماضية، في القاهرة، والجونة، والساحل الشمالي، إضافة إلى حفلاته في الدول العربية والأوروبية.

ونشر رمضان على حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورة جديدة، أعلن من خلالها عن بدء مشروع الألبوم قائلاً: "صباح الحب.. بدأت رحلة الألبوم الأول ونزلت إمبارح على إنستغرام جزءا تشويقيا من أول أغنيتين".

تابع: "تجربة جديدة بتقربني أكتر لجمهوري وبتفهمنا بعض أكثر.. رأيهم على طول بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي.. الألبوم قريباً".

وشهد المنشور تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، الذين عبروا عن انتظارهم للألبوم وتطلعهم للاستماع إلى أغانيه.

كان محمد رمضان قد أحيا حفل "أفتر بارتي"، على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

افتتح رمضان الحفل بأغنية "مافيا"، التي تفاعل معها الحاضرون، فيما أكد أن وجوده في مهرجان الجونة شرف عظيم.

وحرص خلال الحفل على تغيير الشكل الذي يظهر به على المسرح مرتين. مؤكدًا: "كل الأغاني اللي بقدمها نوع من التسلية والترفيه، وأهدي أغنية "التاج على راسي" إلى الجمهور".

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