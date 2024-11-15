تركي آل الشيخ يعلن عن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم (الجمعة) عن القائمة الطويلة المنافسة في جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً.

وقد تضمنت القائمة ٤٧ عملاً موزعة على عدة فئات رئيسية تهدف إلى تكريم الإبداع الأدبي والفني في العالم العربي، حيث جاءت فئة “الرواية” في المقدمة بواقع ٣٠ عملاً، تليها فئة “الرواية المترجمة” بسبعة أعمال، ثم فئة “السيناريو” بعشرة أعمال. ويمكن الاطلاع على قائمة الأعمال المشاركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجائزة https://goldenpenaward.com/ar

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الأعمال المرشحة ضمن القائمة القصيرة في الثلاثين من ديسمبر المقبل، بعد أن أغلق باب التقديم في الثلاثين من سبتمبر الماضي. وسيتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير ٢٠٢٥.

وتسعى جائزة القلم الذهبي إلى تكريم الإبداع الأدبي الأكثر تأثيراً في الوطن العربي، ودعم الكتاب الذين يثرون الأدب العربي بأعمالهم الفريدة. كما تهدف الجائزة إلى تعزيز الثقافة الأدبية وتشجيع التميز والإبداع في عالم الكتابة.

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وللجائزة مسارات ستة هي: مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز ٧٤٠ ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول ١٠٠ ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني ٥٠ ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث ٣٠ ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية فستكون ٨ بقيمة ٢٥ ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

أما أفضل عمل روائي مترجم ستكون جائزته ١٠٠ ألف دولار، وأفضل ناشر عربي فسيحصل على ٥٠ ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور ٣٠ ألف دولار.